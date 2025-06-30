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Таунхаусы в Бююкчекмедже, Турция

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1 объект найдено
Таунхаус в Бююкчекмедже, Турция
Таунхаус
Бююкчекмедже, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 394 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Стамбуле. Это изысканное свойство охватывает…
$993,203
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