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Коммерческая недвижимость в Бююкчекмедже, Турция

2 объекта найдено
Магазин с парковка, с c ремонтом в Бююкчекмедже, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Бююкчекмедже, Турция
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Магазины в Торговом Центре в Стамбуле, Бююкчекмедже. Коммерческая недвижимость расположена в…
€1,06 млн
Коммерческая в Бююкчекмедже, Турция
Коммерческая
Бююкчекмедже, Турция
Недвижимость на берегу озера в Стамбуле Первый этап нашего проекта, который концептуализир…
€139,904
Realting.com
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