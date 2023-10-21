Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Buca
  5. Квартиры

Квартиры в Buca, Турция

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Каракокали, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Каракокали, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/4
Вы имеете возможность воспользоваться мега-рассрочкой для этого проекта! Начните с первонача…
€165,063
Квартира 2 комнаты в Инжекум, Турция
Квартира 2 комнаты
Инжекум, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 4
Новый малоэтажный комплекс в Авсалларе Представляем Вашему вниманию новый малоэтажный компл…
€100,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с мебелью, с лифтом в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с мебелью, с лифтом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 8/12
Меблированные апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
€154,281
Квартира 1 спальня в Алания, Турция
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/8
Если Вы ищите САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения от САМЫХ НАДЕЖНЫХ застройщиков. ALANYA EIENDOM к…
€55,157
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 4
Площадь 55 м²
Этаж 3/3
Квартира 1+1 в новом доме в ДемирташеРайон: Анталья, Аланья, ДемирташНаходится на 3 этаже 5 …
€97,762
Квартира 3 комнаты в Mezitli, Турция
Квартира 3 комнаты
Mezitli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Этаж 3
Новый комплекс в Мезитли Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфраст…
€150,000
Квартира 4 спальни в Стамбул, Турция
Квартира 4 спальни
Стамбул, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 299 м²
Splendide Line расположен рядом с мостом Босфор в Мецидийекёй, новой оси делового мира. Он с…
€2,82 млн
Квартира 2 комнаты в Elvanli, Турция
Квартира 2 комнаты
Elvanli, Турция
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Этаж 10/13
€97,889
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 4
Площадь 174 м²
Этаж 1/1
Квартира 3+1 дуплекс в прекрасном новом районе Район: Анталья, Аланья, СугёзюРасстояние до м…
€375,671
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Площадь 184 м²
С его уникальным расположением и архитектурой в самом сердце Бешикташа, среди ветвей 200-лет…
€1,12 млн
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Алания, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 4
Представляем вам проект в самом центре Аланьи  расположившийся  на территории в  1.127 м² . …
€234,735
Квартира 3 комнаты в Payallar, Турция
Квартира 3 комнаты
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Проект премиум-класса с видом на море в 650 м. от пляжа в районе Паяллар. В активно развива…
€234,500
Realting.com
Перейти