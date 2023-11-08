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Жильё в Buca, Турция

1 объект найдено
Дуплекс 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города в Buca, Турция
Дуплекс 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Buca, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 352 м²
Количество этажей 4
Продается вилла с шикарным видом на город ! г.Измир район Газиемир Беязевлер. Если вы хо…
€534,024
Realting.com
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