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Квартиры-студии в Bornova, Турция

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Bornova, Турция
Студия 1 комната
Bornova, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Отельные номера в Рэдиссон Выкуп номера возможен как со стороны руководителя, так и долям…
$37,500
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Параметры недвижимости в Bornova, Турция

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