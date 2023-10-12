Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Бодрум
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Бодрум, Турция

Таунхаус В архив
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус в Бодрум, Турция
Таунхаус
Бодрум, Турция
Таунхаусы и виллы в Бодруме
€326,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Bitez, Турция
Таунхаус 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Bitez, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Комплекс расположен в красивом панорамном месте на берегу уютной бухты Бодрума. Имеет частны…
€345,000

Параметры недвижимости в Бодрум, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти