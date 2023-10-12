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Земельные участки в Бодрум, Турция

1 объект найдено
Земельные участки в Бодрум, Турция
Земельные участки
Бодрум, Турция
Площадь 6 330 м²
Участок под застройку вилл в красивой аутентичной деревушке в окружении соснового леса на по…
€2,50 млн
Realting.com
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