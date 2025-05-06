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Магазины в Бодруме, Турция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин 50 м² в Бодрум, Турция
Магазин 50 м²
Бодрум, Турция
Площадь 50 м²
Этаж 1
Коммерческие помещения в отличном месте с современным дизайном в Конаджыке, Бодрум Этот комм…
$233,964
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