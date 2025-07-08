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Купить жилую недвижимость в Битлисе, Турция

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Dereagzi, Турция
Дом 4 спальни
Dereagzi, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Эти виллы расположены в районе Бейликдузу в Стамбуле, районе, известном своим быстрым развит…
$1,95 млн
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Параметры недвижимости в Битлисе, Турция

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