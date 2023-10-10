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Пентхаусы в Бейликдюзю, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Бейликдюзю, Турция
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 345 м²
Количество этажей 10
Элегантные Квартиры с Видом на Город в Бейликдюзю, Стамбул. Современные квартиры расположены…
€622,000
Realting.com
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