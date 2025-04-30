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Виллы в Бешикташе, Турция

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Бешикташ, Турция
Вилла 6 комнат
Бешикташ, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
Количество этажей 2
2-Этажная Вилла с Садом и Парковкой в Стамбуле, Арнавуткёй. Стильная двухэтажная вилла с 5 с…
$1,10 млн
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