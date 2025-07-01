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Купить жилую недвижимость в Байрамич, Турция

2 объекта найдено
Квартира в Zerdalilik, Турция
Квартира
Zerdalilik, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Откройте для себя современную жизнь в центре Анталии с нашим эксклюзивным 3-блоковым комплек…
$224,368
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Дом 6 спален в Nebiler, Турция
Дом 6 спален
Nebiler, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Анталии. Это изысканное свойство охватывает …
$535,069
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