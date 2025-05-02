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Дуплексы в Бахчелиэвлере, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 4/4
Готовая двухуровневая квартира в Бахчелиэвлере, Стамбул. Двухуровневая квартира в Стамбуле в…
$151,390
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