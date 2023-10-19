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Квартиры в Ayazaga Mahallesi, Турция

однокомнатные
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18 объектов найдено
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Ayazaga Mahallesi, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Ayazaga Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 422 м²
Количество этажей 10
Элитные Квартиры с Видом на Белградский Лес в Сарыер, Стамбул. Элитная недвижимость располож…
€3,40 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Ayazaga Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Ayazaga Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 10
Элитные Квартиры с Видом на Белградский Лес в Сарыер, Стамбул. Элитная недвижимость располож…
€663,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Ayazaga Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Ayazaga Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Количество этажей 20
Квартиры в Комплексе с Богатой Инфраструктурой в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле расположены в…
€1,43 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Ayazaga Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Ayazaga Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 20
Квартиры в Комплексе с Богатой Инфраструктурой в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле расположены в…
€1,15 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Ayazaga Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Ayazaga Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Количество этажей 10
Элитные Квартиры с Видом на Белградский Лес в Сарыер, Стамбул. Элитная недвижимость располож…
€1,96 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Ayazaga Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Ayazaga Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Количество этажей 10
Элитные Квартиры с Видом на Белградский Лес в Сарыер, Стамбул. Элитная недвижимость располож…
€1,50 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Ayazaga Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Ayazaga Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Количество этажей 10
Элитные Квартиры с Видом на Белградский Лес в Сарыер, Стамбул. Элитная недвижимость располож…
€1,34 млн
Квартира 5 комнат с лифтом, с бассейном, с интернетом в Ayazaga Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат с лифтом, с бассейном, с интернетом
Ayazaga Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 362 м²
Этаж 3/3
Премиум апартаменты 4 +1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, СарыерПроект мечты, расположенный …
€2,49 млн
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с интернетом в Ayazaga Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с интернетом
Ayazaga Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 210 м²
Этаж 3/3
Премиум апартаменты 3+1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, СарыерПроект мечты, расположенный в…
€1,11 млн
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с интернетом в Ayazaga Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с интернетом
Ayazaga Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 145 м²
Этаж 3/3
Премиум апартаменты 2+1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, СарыерПроект мечты, расположенный в…
€824,400
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с интернетом в Ayazaga Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с интернетом
Ayazaga Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Площадь 109 м²
Этаж 3/3
Премиум апартаменты 1+1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, СарыерПроект мечты, расположенный в…
€613,600
Квартира 6 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном в Ayazaga Mahallesi, Турция
Квартира 6 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном
Ayazaga Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Площадь 422 м²
Этаж 3/3
Люксовая квартира 5+1 в новом привилегированном комплексеРайон: Стамбул, Сарыер, АязагаКрупн…
€2,79 млн
Квартира 5 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном в Ayazaga Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном
Ayazaga Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 225 м²
Этаж 3/3
Престижная квартира 4+1 в новом элитном комплексеРайон: Стамбул, Сарыер, АязагаКрупнейший до…
€1,58 млн
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Ayazaga Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Ayazaga Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 193 м²
Этаж 3/3
Новая квартира 3+1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, Сарыер, АязагаКрупнейший долгожданный пр…
€1,40 млн
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Ayazaga Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Ayazaga Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 149 м²
Этаж 3/3
Роскошная квартира 2+1 в потрясающем комплексеРайон: Стамбул, Сарыер, АязагаКрупнейший долго…
€989,600
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Ayazaga Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Ayazaga Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Этаж 3/3
Идеальная квартира 1+1 для инвестицийРайон: Стамбул, Сарыер, АязагаКрупнейший долгожданный п…
€576,300
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ayazaga Mahallesi, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ayazaga Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 6
  В настоящее время в Стамбуле реализуется замечательный проект, который расположен в Зол…
€600,000
Квартира 1 спальня с Luxury Property, роскошные апартаменты в Ayazaga Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с Luxury Property, роскошные апартаменты
Ayazaga Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Avangard Istanbul is one of the most attractive investment options in Istanbul with its loca…
€222,553

Параметры недвижимости в Ayazaga Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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