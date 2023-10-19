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Турция
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Ayazaga Mahallesi
Квартиры
Квартиры в Ayazaga Mahallesi, Турция
однокомнатные
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18 объектов найдено
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Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Ayazaga Mahallesi, Турция
6
3
422 м²
10
Элитные Квартиры с Видом на Белградский Лес в Сарыер, Стамбул. Элитная недвижимость располож…
€3,40 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Ayazaga Mahallesi, Турция
2
1
72 м²
10
Элитные Квартиры с Видом на Белградский Лес в Сарыер, Стамбул. Элитная недвижимость располож…
€663,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Ayazaga Mahallesi, Турция
4
2
181 м²
20
Квартиры в Комплексе с Богатой Инфраструктурой в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле расположены в…
€1,43 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Ayazaga Mahallesi, Турция
3
2
133 м²
20
Квартиры в Комплексе с Богатой Инфраструктурой в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле расположены в…
€1,15 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Ayazaga Mahallesi, Турция
5
3
228 м²
10
Элитные Квартиры с Видом на Белградский Лес в Сарыер, Стамбул. Элитная недвижимость располож…
€1,96 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Ayazaga Mahallesi, Турция
4
2
202 м²
10
Элитные Квартиры с Видом на Белградский Лес в Сарыер, Стамбул. Элитная недвижимость располож…
€1,50 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Ayazaga Mahallesi, Турция
3
2
157 м²
10
Элитные Квартиры с Видом на Белградский Лес в Сарыер, Стамбул. Элитная недвижимость располож…
€1,34 млн
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с лифтом, с бассейном, с интернетом
Ayazaga Mahallesi, Турция
5
362 м²
3/3
Премиум апартаменты 4 +1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, СарыерПроект мечты, расположенный …
€2,49 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с интернетом
Ayazaga Mahallesi, Турция
4
210 м²
3/3
Премиум апартаменты 3+1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, СарыерПроект мечты, расположенный в…
€1,11 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с интернетом
Ayazaga Mahallesi, Турция
3
145 м²
3/3
Премиум апартаменты 2+1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, СарыерПроект мечты, расположенный в…
€824,400
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с интернетом
Ayazaga Mahallesi, Турция
2
109 м²
3/3
Премиум апартаменты 1+1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, СарыерПроект мечты, расположенный в…
€613,600
Рекомендовать
Квартира 6 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном
Ayazaga Mahallesi, Турция
6
422 м²
3/3
Люксовая квартира 5+1 в новом привилегированном комплексеРайон: Стамбул, Сарыер, АязагаКрупн…
€2,79 млн
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном
Ayazaga Mahallesi, Турция
5
225 м²
3/3
Престижная квартира 4+1 в новом элитном комплексеРайон: Стамбул, Сарыер, АязагаКрупнейший до…
€1,58 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Ayazaga Mahallesi, Турция
4
193 м²
3/3
Новая квартира 3+1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, Сарыер, АязагаКрупнейший долгожданный пр…
€1,40 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Ayazaga Mahallesi, Турция
3
149 м²
3/3
Роскошная квартира 2+1 в потрясающем комплексеРайон: Стамбул, Сарыер, АязагаКрупнейший долго…
€989,600
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Ayazaga Mahallesi, Турция
2
72 м²
3/3
Идеальная квартира 1+1 для инвестицийРайон: Стамбул, Сарыер, АязагаКрупнейший долгожданный п…
€576,300
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ayazaga Mahallesi, Турция
2
1
6
В настоящее время в Стамбуле реализуется замечательный проект, который расположен в Зол…
€600,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Luxury Property, роскошные апартаменты
Ayazaga Mahallesi, Турция
2
1
64 м²
Avangard Istanbul is one of the most attractive investment options in Istanbul with its loca…
€222,553
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Параметры недвижимости в Ayazaga Mahallesi, Турция
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