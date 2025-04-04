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Купить жилую недвижимость в Ayas, Турция

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Ayas, Турция
Квартира 3 комнаты
Ayas, Турция
Число комнат 3
Площадь 163 м²
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Ayas, Турция
Квартира 2 комнаты
Ayas, Турция
Число комнат 2
Площадь 77 м²
$89,500
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Параметры недвижимости в Ayas, Турция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов