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Продажа офисных помещений в Авджылар, Турция

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1 объект найдено
Офис с парковка, с c ремонтом в Авджылар, Турция
Офис с парковка, с c ремонтом
Авджылар, Турция
Площадь 36 м²
Количество этажей 8
Коммерческая Недвижимость Возле Шоссе Е-5 в Стамбул. Коммерческие помещения находятся в Авдж…
€149,000
Realting.com
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