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Коммерческая недвижимость в Авджылар, Турция

2 объекта найдено
Офис с парковка, с c ремонтом в Авджылар, Турция
Офис с парковка, с c ремонтом
Авджылар, Турция
Площадь 36 м²
Количество этажей 8
Коммерческая Недвижимость Возле Шоссе Е-5 в Стамбул. Коммерческие помещения находятся в Авдж…
€149,000
Коммерческая в Авджылар, Турция
Коммерческая
Авджылар, Турция
ГОТОВ ДВИЖАТЬ СВОЙСТВА С ОЗЕРОВЫМ ВИДОМ SKY-243 характеризуется эргономичным дизайном и мало…
€129,057
Realting.com
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