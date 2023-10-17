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Alsancak Mah
Квартиры
Квартиры в Alsancak Mah, Турция
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30 объектов найдено
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Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
1
1
32 м²
1/13
Инвестиционные квартиры в комплексе с аквапарком в Мерсин-Тече Этот комплекс, расположенный …
€39,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Toroslar, Турция
2
1
62 м²
3
Новый комплекс в Мерсине в районе Енишехир Рады Вам представить новый комплекс со собственн…
€76,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
2
1
47 м²
13
Инвестиционные квартиры в комплексе с аквапарком в Мерсин-Тече Этот комплекс, расположенный …
€60,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
1
1
32 м²
13
Инвестиционные квартиры в комплексе с аквапарком в Мерсин-Тече Этот комплекс, расположенный …
€39,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Toroslar, Турция
2
45 м²
Новый благоустроенный жилой комплекс премиум класса вблизи самого крупного торгового центра…
€137,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с парковка
Toroslar, Турция
1
1
43 м²
11
Квартиры-Студии с Крытым и Открытым Бассейнами в Мерсине. Проект в Мерсине, Тедже, находится…
€49,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Toroslar, Турция
4
2
155 м²
10
Квартиры с Дополнительными Ванными Комнатами в Тедже, Мерсин Квартиры расположены в микрорай…
€142,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Toroslar, Турция
3
1
90 м²
10
Квартиры с Дополнительными Ванными Комнатами в Тедже, Мерсин Квартиры расположены в микрорай…
€120,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Toroslar, Турция
4
2
90 м²
11
Квартиры с Террасой и Несколькими Санузлами в Мезитли, Мерсин Стильные апартаменты расположе…
€115,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Toroslar, Турция
3
1
71 м²
14
Квартиры с 2 Спальнями в Жилом Комплексе с Бассейном и Охраной в Мерсине Мерсин — красивый с…
€83,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
3
1
75 м²
14
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Аквапарком в Мерсине Апартаменты находятся в Мерсине,…
€98,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
2
1
45 м²
14
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Аквапарком в Мерсине Апартаменты находятся в Мерсине,…
€73,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
3
2
91 м²
14
Квартиры в Мерсине, Тедже, с Видом на Море в Комплексе в Шаговой Доступности от Пляжа Стильн…
€160,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
2
1
81 м²
14
Квартиры в Мерсине, Тедже, с Видом на Море в Комплексе в Шаговой Доступности от Пляжа Стильн…
€105,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
3
2
100 м²
14
Квартиры в Мерсине, Тедже в Пешей Доступности от Главной Дороги и Моря Стильные и роскошные …
€98,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
2
1
65 м²
14
Квартиры в Мерсине, Тедже в Пешей Доступности от Главной Дороги и Моря Стильные и роскошные …
€73,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Toroslar, Турция
3
2
69 м²
7
Квартиры в Шаговой Доступности от Пляжа в Мерсине, Тедже Мерсин – крупный инвестиционный гор…
€74,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
3
1
77 м²
13
Квартиры в Охраняемом Комплексе с Бассейном в Шаговой Доступности от Пляжа в Мерсине, Турция…
€79,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
2
1
56 м²
13
Квартиры в Охраняемом Комплексе с Бассейном в Шаговой Доступности от Пляжа в Мерсине, Турция…
€65,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
2
1
62 м²
14
Квартиры в Комплексе с Аквапарком Рядом с Морем в Мерсине, Тедже Мерсин — один из важнейших …
€82,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
2
1
67 м²
14
Квартиры с 1 Спальней, Подходящие для Инвестиций, в Мерсине, Тедже Мерсин является важным го…
€80,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
2
1
45 м²
9
Квартиры с Инвестиционным Потенциалом в Мерсине, Тедже. Квартиры в Мерсине расположены в 9-э…
€65,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
4
2
140 м²
14
Готовые Квартиры с Качественным Интерьером в Мезитли, Тедже Мерсин – город с самой длинной б…
€141,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
3
2
125 м²
14
Готовые Квартиры с Качественным Интерьером в Мезитли, Тедже Мерсин – город с самой длинной б…
€127,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
4
2
142 м²
13
Инвестиционные Квартиры в Тедже, Построенные из Качественных Материалов Мерсин располагается…
€185,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
3
2
107 м²
13
Инвестиционные Квартиры в Тедже, Построенные из Качественных Материалов Мерсин располагается…
€141,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
2
1
72 м²
13
Инвестиционные Квартиры в Тедже, Построенные из Качественных Материалов Мерсин располагается…
€85,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
3
1
70 м²
14
Квартиры в Мерсине в Центре Района Тедже с Инвестиционным Потенциалом Мерсин известен как же…
€77,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
2
1
55 м²
14
Квартиры в Мерсине в Центре Района Тедже с Инвестиционным Потенциалом Мерсин известен как же…
€67,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Toroslar, Турция
2
1
62 м²
3
Новый комплекс в Мерсине в районе Енишехир Рады Вам представить новый комплекс со собственн…
€76,000
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Параметры недвижимости в Alsancak Mah, Турция
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