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Жильё в Alsancak Mah, Турция

квартиры
27
27 объектов найдено
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Toroslar, Турция
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/13
Инвестиционные квартиры в комплексе с аквапарком в Мерсин-Тече Этот комплекс, расположенный …
€39,000
Квартира 2 комнаты в Toroslar, Турция
Квартира 2 комнаты
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3
Новый комплекс в Мерсине в районе Енишехир Рады Вам представить новый комплекс со собственн…
€76,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 13
Инвестиционные квартиры в комплексе с аквапарком в Мерсин-Тече Этот комплекс, расположенный …
€60,000
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Toroslar, Турция
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 13
Инвестиционные квартиры в комплексе с аквапарком в Мерсин-Тече Этот комплекс, расположенный …
€39,000
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
 Новый благоустроенный жилой комплекс премиум класса вблизи самого крупного торгового центра…
€137,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Toroslar, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Toroslar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 10
Квартиры с Дополнительными Ванными Комнатами в Тедже, Мерсин Квартиры расположены в микрорай…
€139,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Toroslar, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Toroslar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 10
Квартиры с Дополнительными Ванными Комнатами в Тедже, Мерсин Квартиры расположены в микрорай…
€118,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Toroslar, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Toroslar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 11
Квартиры с Террасой и Несколькими Санузлами в Мезитли, Мерсин Стильные апартаменты расположе…
€115,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Toroslar, Турция
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Toroslar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 14
Квартиры с 2 Спальнями в Жилом Комплексе с Бассейном и Охраной в Мерсине Мерсин — красивый с…
€83,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 14
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Аквапарком в Мерсине Апартаменты находятся в Мерсине,…
€98,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 14
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Аквапарком в Мерсине Апартаменты находятся в Мерсине,…
€73,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 14
Квартиры в Мерсине, Тедже, с Видом на Море в Комплексе в Шаговой Доступности от Пляжа Стильн…
€157,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 14
Квартиры в Мерсине, Тедже, с Видом на Море в Комплексе в Шаговой Доступности от Пляжа Стильн…
€103,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Toroslar, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Toroslar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 7
Квартиры в Шаговой Доступности от Пляжа в Мерсине, Тедже Мерсин – крупный инвестиционный гор…
€74,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 13
Квартиры в Охраняемом Комплексе с Бассейном в Шаговой Доступности от Пляжа в Мерсине, Турция…
€79,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 13
Квартиры в Охраняемом Комплексе с Бассейном в Шаговой Доступности от Пляжа в Мерсине, Турция…
€65,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 14
Квартиры в Комплексе с Аквапарком Рядом с Морем в Мерсине, Тедже Мерсин — один из важнейших …
€82,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 14
Квартиры с 1 Спальней, Подходящие для Инвестиций, в Мерсине, Тедже Мерсин является важным го…
€80,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 9
Квартиры с Инвестиционным Потенциалом в Мерсине, Тедже. Квартиры в Мерсине расположены в 9-э…
€65,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Toroslar, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 14
Готовые Квартиры с Качественным Интерьером в Мезитли, Тедже Мерсин – город с самой длинной б…
€141,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Toroslar, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 14
Готовые Квартиры с Качественным Интерьером в Мезитли, Тедже Мерсин – город с самой длинной б…
€127,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 13
Инвестиционные Квартиры в Тедже, Построенные из Качественных Материалов Мерсин располагается…
€185,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 13
Инвестиционные Квартиры в Тедже, Построенные из Качественных Материалов Мерсин располагается…
€141,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 13
Инвестиционные Квартиры в Тедже, Построенные из Качественных Материалов Мерсин располагается…
€85,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 14
Квартиры в Мерсине в Центре Района Тедже с Инвестиционным Потенциалом Мерсин известен как же…
€77,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 14
Квартиры в Мерсине в Центре Района Тедже с Инвестиционным Потенциалом Мерсин известен как же…
€67,000
Квартира 2 комнаты в Toroslar, Турция
Квартира 2 комнаты
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3
Новый комплекс в Мерсине в районе Енишехир Рады Вам представить новый комплекс со собственн…
€76,000

Параметры недвижимости в Alsancak Mah, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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