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Дуплексы с бассейном в Аланье, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 1 комната в Махмутлар, Турция
Дуплекс 1 комната
Махмутлар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
*Аланья/ Махмутлар* *150 МТ ДО МОРЯ. НА ДИСТАНЦИИ *ПОЛНЫЙ ВИД НА МОРЕ 4+1 Дуплекс 250м2 …
$172,421
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