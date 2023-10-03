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Дуплексы с видом на горы в Алания, Турция
Sekerhane Mahallesi
1162
Дуплекс
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277 объектов найдено
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Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
3
2
114 м²
1
Роскошная Недвижимость в Центре Аланьи с Видом на Море и Крепость Квартиры находятся в центр…
€445,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Авсаллар, Турция
3
1
120 м²
6/8
Квартиры в Алании, Авсаллар в Комплексе с Бассейном Предлагаем купить квартиры в Алании, рас…
€171,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
3
1
112 м²
4
Современная Недвижимость в Благоустроенном Комплексе в Тихом Районе Паяллар Новые квартиры р…
€144,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
3
1
85 м²
Современные Квартиры в Комплексе с Богатой Инфраструктурой и в Паяллар, Аланья Стильные квар…
€200,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
3
2
110 м²
Недвижимость в Шаговой Доступности от Моря в Аланье, Паяллар Паяллар – относительно новый ра…
€242,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Payallar, Турция
4
2
120 м²
Квартиры с Видом на Море в Аланье, Паяллар, для Роскошного и Качественного Образа Жизни Квар…
€267,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
3
2
95 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Город в Паялларе, Аланья Район Паяллар, где расположены кварти…
€199,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
3
1
90 м²
Роскошная Недвижимость Рядом с Морем в Аланье, Авсаллар Просторная недвижимость расположена …
€190,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
6
1
110 м²
Роскошная Недвижимость Рядом с Морем в Аланье, Авсаллар Просторная недвижимость расположена …
€246,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Degirmendere, Турция
5
3
260 м²
Шикарные Квартиры с Видом на Природу в Комплексе с Богатой Внутренней Инфраструктурой в Оба,…
€320,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
3
1
120 м²
7
Квартиры с Видом на Море в Алании в Комплексе с Удобствами Это спокойное место с прекрасной …
€149,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Авсаллар, Турция
5
2
170 м²
Готовые Роскошные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Авсалларе, Аланья Роскошные квартиры ра…
€159,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Авсаллар, Турция
3
1
110 м²
Готовые Роскошные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Авсалларе, Аланья Роскошные квартиры ра…
€144,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Каракокали, Турция
5
2
156 м²
5
Стильные Квартиры в Аланье, Оба, в Комплексе, Находящемся в Гармонии с Природой Отличные ква…
€224,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Каракокали, Турция
3
2
96 м²
5
Стильные Квартиры в Аланье, Оба, в Комплексе, Находящемся в Гармонии с Природой Отличные ква…
€195,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
3
115 м²
5/5
Красивый меблированный дуплекс 2+1 на берегу моряРайон: Анталья, Аланья, ТосмурРасстояние до…
€203,500
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
5
160 м²
3/4
Роскошный дуплекс 4+1 в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 1200Квартира наход…
€203,500
Рекомендовать
Дуплекс 8 комнат с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
8
300 м²
1/2
Роскошный дуплекс с собственным садом 6+2 в KESTELРайон: Анталья, Аланья, КестелРасстояние д…
€623,400
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
5
271 м²
7/7
Ультра роскошный пентхаус 4+1 в роскошной резиденции на первой линии в ОбаРайон: Анталья, Ал…
€1,05 млн
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты с видом на горы, с Kuhnya amerikanskogo tipa
Аланья, Турция
3
115 м²
6/6
Комфортабельный дуплекс 2+1 в DemirtaşРайон: Анталья, Аланья, ДемирташБлагодаря своему особо…
€176,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
3
108 м²
3/3
Меблированная двухэтажная элитная квартира 2+1 на последнем этаже с террасой в охраняемом пр…
€544,500
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты с лифтом, с видом на горы, с Meblirovannaya
Аланья, Турция
3
150 м²
5/5
Уникальный пентхаус 2+1 с двумя ванными и мебелью премиум класса в Конялты для гражданстваРа…
€404,400
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
5
160 м²
11/11
Дуплекс 4+1 с прекрасным видом для гражданства в элитном комплексе с полной социальной актив…
€264,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты с видом на горы, с Meblirovannaya, с Kuhnya amerikanskogo tipa
Аланья, Турция
3
100 м²
4/4
Прекрасный дуплекс 2+1 в центре АланииРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 400Меблирова…
€367,499
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
3
127 м²
5/5
Отличный дуплекс 2+1 с шикарнм видом у моряРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 300Прек…
€310,200
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
3
108 м²
5/6
Шикарный дуплекс 2+1 в SarayРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до моря: 350Просторный д…
€528,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
4
140 м²
5/5
Отличный дуплекс 3+1 в HACETРайон: Анталья, Аланья, ХаджетРасстояние до моря: 300Комфортное …
€385,000
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Дуплекс 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
5
150 м²
5/5
Роскошный дуплекс 4+1 в KONAKLIРайон: Анталья, Аланья, КонаклыРасстояние до моря: 500Развита…
€312,400
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Дуплекс 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с детской площадкой
Аланья, Турция
5
300 м²
3/3
Срочная продажа пентхауса 4+1 с панорамным видом на природу и сосновый лес в DemirtaşРайон: …
€192,500
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Дуплекс 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
5
240 м²
3/3
Ультра роскошный пентхаус 4+1 с панорамным видом и роскошной мебелью в HASBAHÇE для получени…
€544,500
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