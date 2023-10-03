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Дуплексы с видом на горы в Алания, Турция

Sekerhane Mahallesi
1162
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277 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Алания, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1
Роскошная Недвижимость в Центре Аланьи с Видом на Море и Крепость Квартиры находятся в центр…
€445,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Авсаллар, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 6/8
Квартиры в Алании, Авсаллар в Комплексе с Бассейном Предлагаем купить квартиры в Алании, рас…
€171,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 4
Современная Недвижимость в Благоустроенном Комплексе в Тихом Районе Паяллар Новые квартиры р…
€144,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Современные Квартиры в Комплексе с Богатой Инфраструктурой и в Паяллар, Аланья Стильные квар…
€200,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Недвижимость в Шаговой Доступности от Моря в Аланье, Паяллар Паяллар – относительно новый ра…
€242,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Payallar, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Payallar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Квартиры с Видом на Море в Аланье, Паяллар, для Роскошного и Качественного Образа Жизни Квар…
€267,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Город в Паялларе, Аланья Район Паяллар, где расположены кварти…
€199,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Авсаллар, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Роскошная Недвижимость Рядом с Морем в Аланье, Авсаллар Просторная недвижимость расположена …
€190,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Авсаллар, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Роскошная Недвижимость Рядом с Морем в Аланье, Авсаллар Просторная недвижимость расположена …
€246,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Degirmendere, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Degirmendere, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Шикарные Квартиры с Видом на Природу в Комплексе с Богатой Внутренней Инфраструктурой в Оба,…
€320,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Авсаллар, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 7
Квартиры с Видом на Море в Алании в Комплексе с Удобствами Это спокойное место с прекрасной …
€149,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Авсаллар, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Авсаллар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Готовые Роскошные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Авсалларе, Аланья Роскошные квартиры ра…
€159,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Авсаллар, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Готовые Роскошные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Авсалларе, Аланья Роскошные квартиры ра…
€144,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Каракокали, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Каракокали, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 5
Стильные Квартиры в Аланье, Оба, в Комплексе, Находящемся в Гармонии с Природой Отличные ква…
€224,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Каракокали, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Каракокали, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 5
Стильные Квартиры в Аланье, Оба, в Комплексе, Находящемся в Гармонии с Природой Отличные ква…
€195,000
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 115 м²
Этаж 5/5
Красивый меблированный дуплекс 2+1 на берегу моряРайон: Анталья, Аланья, ТосмурРасстояние до…
€203,500
Дуплекс 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
Комнаты 5
Площадь 160 м²
Этаж 3/4
Роскошный дуплекс 4+1 в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 1200Квартира наход…
€203,500
Дуплекс 8 комнат с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Аланья, Турция
Дуплекс 8 комнат с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
Комнаты 8
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Роскошный дуплекс с собственным садом 6+2 в KESTELРайон: Анталья, Аланья, КестелРасстояние д…
€623,400
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 5
Площадь 271 м²
Этаж 7/7
Ультра роскошный пентхаус 4+1 в роскошной резиденции на первой линии в ОбаРайон: Анталья, Ал…
€1,05 млн
Дуплекс 3 комнаты с видом на горы, с Kuhnya amerikanskogo tipa в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты с видом на горы, с Kuhnya amerikanskogo tipa
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 115 м²
Этаж 6/6
Комфортабельный дуплекс 2+1 в DemirtaşРайон: Анталья, Аланья, ДемирташБлагодаря своему особо…
€176,000
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Этаж 3/3
Меблированная двухэтажная элитная квартира 2+1 на последнем этаже с террасой в охраняемом пр…
€544,500
Дуплекс 3 комнаты с лифтом, с видом на горы, с Meblirovannaya в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты с лифтом, с видом на горы, с Meblirovannaya
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Этаж 5/5
Уникальный пентхаус 2+1 с двумя ванными и мебелью премиум класса в Конялты для гражданстваРа…
€404,400
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 5
Площадь 160 м²
Этаж 11/11
Дуплекс 4+1 с прекрасным видом для гражданства в элитном комплексе с полной социальной актив…
€264,000
Дуплекс 3 комнаты с видом на горы, с Meblirovannaya, с Kuhnya amerikanskogo tipa в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты с видом на горы, с Meblirovannaya, с Kuhnya amerikanskogo tipa
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 4/4
Прекрасный дуплекс 2+1 в центре АланииРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 400Меблирова…
€367,499
Дуплекс 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с видом на горы в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 127 м²
Этаж 5/5
Отличный дуплекс 2+1 с шикарнм видом у моряРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 300Прек…
€310,200
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Этаж 5/6
Шикарный дуплекс 2+1 в SarayРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до моря: 350Просторный д…
€528,000
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж 5/5
Отличный дуплекс 3+1 в HACETРайон: Анталья, Аланья, ХаджетРасстояние до моря: 300Комфортное …
€385,000
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 5
Площадь 150 м²
Этаж 5/5
Роскошный дуплекс 4+1 в KONAKLIРайон: Анталья, Аланья, КонаклыРасстояние до моря: 500Развита…
€312,400
Дуплекс 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с детской площадкой в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с детской площадкой
Аланья, Турция
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
Срочная продажа пентхауса 4+1 с панорамным видом на природу и сосновый лес в DemirtaşРайон: …
€192,500
Дуплекс 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
Комнаты 5
Площадь 240 м²
Этаж 3/3
Ультра роскошный пентхаус 4+1 с панорамным видом и роскошной мебелью в HASBAHÇE для получени…
€544,500

Параметры недвижимости в Алания, Турция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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