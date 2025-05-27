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Квартиры с террасой в Аланье, Турция

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120 объектов найдено
Пентхаус 2 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Современный двухуровневый апартамент с двумя спальнями расположен в престижном районе Клеопа…
$500,386
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
Квартира находится на первом этаже нового 3-этажного дома в районе Авсаллар. Общая площадь с…
$147,071
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Квартира 5 комнат в Аланья, Турция
Квартира 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Обзор проекта: Престижный жилой комплекс в Алании Инжекум, в 2 км от моря. 12 блоков, 162 …
$247,006
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Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 10/12
AXA PROPERTY Продаеться 2+1 квартира в Алании Махмутларе с Видом На Море АЗУРА ПАРК …
$192,453
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Квартира 2 комнаты в Чиплаклы, Турция
Квартира 2 комнаты
Чиплаклы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Квартира с одной спальней расположена на втором этаже 3-этажного жилого комплекса в районе О…
$107,474
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Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс в центре города, 950 м до моря, Авсаллар, Турция Жилой комплекс с панорамным…
$159,684
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Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 3/9
ID AL 2087 Готовая квартира 2+1 в 950 м от Средиземного моря. Предлагаем вашему вниман…
$107,935
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 6
Новая малоэтажная резиденция с бассейном и фитнес-центром, Оба, Аланья, Турция Резиденция р…
$161,091
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Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 9
Жилой комплекс в центре города и в 600 метрах от пляжа, рядом с сетевыми магазинами, Аланья,…
$468,128
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Квартира 4 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 6
Элитная резиденция с бассейнами и видом на море в престижном районе, Аланья, Турция Предлаг…
$624,795
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Квартира 3 комнаты в Оба, Турция
Квартира 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с бассейном, теннисным кортом и полем для мини-гольфа недалеко от моря и це…
$486,333
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Квартира 3 комнаты в Оба, Турция
Квартира 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс с развитой инфраструктурой для туристов, в зелёном и экологически чистом райо…
$493,095
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/4
Эта современная квартира с одной спальней расположена в районе Клеопатра в Аланье, всего в 3…
$237,576
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Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами, Аланья, Турция Предлагаются виллы с парковочными местами,…
$519,102
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Квартира 5 комнат в Аланья, Турция
Квартира 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейнами и полем для мини-гольфа в 350 метрах от моря, Конаклы, Турция …
$483,232
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Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/5
Alanya Via Corner Residence Sea Front 1+1 With Detached Garden Apartment - 1+1, 70m² - ⁠…
$176,608
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Пентхаус 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$211,863
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Пентхаус 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$206,008
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Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 5
Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция Проект состоит и…
$192,453
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Квартира 3 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 3 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Жилой комплекс с видом на Средиземное море, Торосские горы и старинную крепость Алании, Кест…
$416,114
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/4
Полностью меблированный двухуровневый апартамент с двумя спальнями расположен всего в 300 ме…
$380,122
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Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Новый проект оживает в Анталии/Алании/Каргыджаке, и каждая деталь, о которой вы мечтали, ста…
$239,094
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 6
Небольшой жилой комплекс с бассейном и тренажерным залом, 400 м до пляжа, в центре Авсаллара…
$121,161
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Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, в 200 метрах от пляжа и набережной, Каргыджа…
$177,889
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Оба, Турция Резиденция располагает б…
$142,727
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
местоположение • 2,5 КМ ДО МОРЯ • 3 КМ РАССТОЯНИЯ ДО ЦЕНТРА АЛАНИИ • 1 КМ ДО БОЛЬНИЦЫ …
$173,211
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 4
Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, …
$187,251
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 10/12
For Sale 1+1 Sea View Apartment at Exodus Hill Residence Mahmutlar Alanya Exodus Hill Resi…
$88,425
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Агентство
AxA property®
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Квартира 3 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 3 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, 200 м до моря, Кестель, Аланья, Турция Рези…
$391,147
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Пентхаус 5 комнат в Аланья, Турция
Пентхаус 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 6
Тип недвижимости: квартира-дуплекс. Категория: вторичка. Расположение: Алания, район Махмутл…
$130,071
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