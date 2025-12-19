Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аксу
  4. Долгосрочная аренда
  5. Магазин

Снять Магазины на длительный срок в Аксу, Турция

Магазин Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Магазин 220 м² в Аксу, Турция
Магазин 220 м²
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Этаж 1/3
Магазин в аренду в Анталии, Алтынташ, в жилом комплексе Viva Defne Этот магазин расположен в…
$2,323
в месяц
Оставить заявку
Магазин 1 085 м² в Аксу, Турция
Магазин 1 085 м²
Аксу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 1 085 м²
Этаж 1/3
Просторный магазин в аренду в Анталии, Алтынташ, в проекте Viva Defne Магазин расположен в к…
$10,088
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти