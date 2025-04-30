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Купить двухуровневая квартира в Аксу, Турция

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3 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Аксу, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Проект, построенный в Алтинтасе, развивающемся районе Анталии, представляет собой комплекс, …
$443,291
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Аксу, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Комплекс строится на участке площадью 36 000 м2 в Алтинтасе, развивающемся районе Анталии. К…
$428,701
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Аксу, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Проект строится в Аксу/Алтынташ, развивающемся районе Анталии, и будет сдан 30.12.2025. В эт…
$298,261
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