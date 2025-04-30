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Дома с садом в Аксу, Турция

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Аксу, Турция
Вилла 4 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 578 м²
Type : Villa triplex Superficie nette : 323,6 m² Agencement : Premier étage : Cuisine, sa…
$200,000
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