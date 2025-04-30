Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аксу
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Аксу, Турция

пентхаусы
8
многоуровневые квартиры
3
однокомнатные
128
двухкомнатные
112
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, Анталия, Турция Резиденция распол…
$176,848
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/8
Новый проект в Анталии с государственной гарантией. Проект располагается в стремительно р…
$155,826
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Количество этажей 8
Новая резиденция с бассейном и террасами, Аксу, Турция Резиденция располагает бассейном 194…
$159,580
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, Анталия, Турция Резиденция расп…
$135,626
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти