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Квартиры с садом в Аксу, Турция

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11 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, Анталия, Турция Резиденция распол…
$176,848
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3/7
Комплекс Vi Amar Begonvil, шестой проект популярной серии Vi Amar, расположен в районе Алтын…
$113,442
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/8
Новый проект в Анталии с государственной гарантией. Проект располагается в стремительно р…
$155,826
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Квартира 3 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Количество этажей 8
Новая резиденция с бассейном и террасами, Аксу, Турция Резиденция располагает бассейном 194…
$159,580
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Квартира 4 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 4 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 2
рассрочка 42 месяца в турецких лирах С гарантией турецкого правительства план оплаты …
$260,000
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 4/7
ПРОДАЁТСЯ 1+1 В АЛТЫНТАШЕ – ЭЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС С ПОЛНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ Ищете комфортное жи…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, Анталия, Турция Резиденция расп…
$135,626
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Эта уникальная квартира, расположенная в районе отелей Кунду, сочетает в себе комфорт и роск…
$92,425
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Квартира в Аксу, Турция
Квартира
Аксу, Турция
Площадь 35 м²
Жилой комплекс квартир и вилл в районе Алтынташ, Анталья. Комплекс будет построен на площади…
$153,939
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 4
рассрочка 42 месяца в турецких лирах С гарантией турецкого правительства план оплаты …
$150,000
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Квартира 3 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 2
рассрочка 42 месяца в турецких лирах С гарантией турецкого правительства план оплаты …
$215,000
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