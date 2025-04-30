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Квартиры с видом на горы в Аксу, Турция

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1
Хотите жить в самом модном месте в городе Анталии и получить за это еще и Гражданство ТР? У…
$260,000
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/8
Новый проект в Анталии с государственной гарантией. Проект располагается в стремительно р…
$155,826
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Квартира 3 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 8
Новый Элитный ЖК Cross Forces на стадии строительства в врайоне Алтынташ, Анталия. Прекрасно…
$242,790
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