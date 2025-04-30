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Квартиры с гаражом в Аксу, Турция

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22 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Проект строится в Аксу/Алтынташ, развивающемся районе Анталии, и будет сдан 30.12.2025. В эт…
$188,051
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1
Хотите жить в самом модном месте в городе Анталии и получить за это еще и Гражданство ТР? У…
$260,000
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Квартира 3 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Проект строится в Алтинтасе, развивающемся районе Анталии. Алтинтас выделяется своей близост…
$236,377
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Квартира 3 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2
Строительство комплекса было завершено в декабре 2023 года. На территории комплекса; бассейн…
$157,354
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/8
Новый проект в Анталии с государственной гарантией. Проект располагается в стремительно р…
$155,826
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Квартира 4 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 4 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Первоначальный взнос 50% и беспроцентная рассрочка на 18 месяцев! Проект расположен в Аксу/…
$370,000
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Квартира 4 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 4 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 2
рассрочка 42 месяца в турецких лирах С гарантией турецкого правительства план оплаты …
$260,000
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3
Строительство комплекса было завершено в декабре 2023 года. На территории комплекса; бассейн…
$121,592
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 4
Особенности апартаментов: Кондиционер Термосифон Встроенный набор из 3 Посудомоечная м…
$128,746
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1
Проект расположен в Алтинтасе, развивающемся районе Анталии. Построенный на участке площадью…
$217,435
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 4/7
ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИРЫ 2 комната Общая площадь 45 м2 Система умного дома Встроенный 3…
$111,754
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Пентхаус 5 комнат в Аксу, Турция
Пентхаус 5 комнат
Аксу, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 16
Первоначальный взнос 50% и беспроцентная рассрочка на 18 месяцев! Проект расположен в Аксу/…
$1,000,000
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Квартира 3 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Комплекс строится в Аксу/Алтинтас, развивающемся районе Анталии, всего в 15 минутах езды от …
$270,000
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Пентхаус 3 комнаты в Аксу, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 8
Проект строится в Аксу/Алтынташ, развивающемся районе Анталии, и будет сдан 30.12.2025. В эт…
$299,410
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Квартира 3 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3/5
Комплекс расположен в Алтинтасе, новом инвестиционном районе Анталии. Комплекс состоит из 3 …
$116,952
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/9
ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИРЫ 3 комната Брутто 78 м2 Чистая 65 м2 3 кондиционера Daikin Гла…
$114,353
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 4
рассрочка 42 месяца в турецких лирах С гарантией турецкого правительства план оплаты …
$150,000
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Аксу, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Проект строится в Аксу/Алтынташ, развивающемся районе Анталии, и будет сдан 30.12.2025. В эт…
$298,261
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Пентхаус 6 комнат в Аксу, Турция
Пентхаус 6 комнат
Аксу, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Этаж 8
Проект строится в Аксу/Алтынташ, развивающемся районе Анталии, и будет сдан 30.12.2025. В эт…
$1,05 млн
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Квартира 3 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/9
ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИРЫ 3 комната Брутто 78 м2 Чистая 65 м2 3 кондиционера Daikin Гла…
$194,921
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Квартира 3 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 2
рассрочка 42 месяца в турецких лирах С гарантией турецкого правительства план оплаты …
$215,000
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
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$160,000
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