  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аксеки
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Аксеках, Турция

1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Kepez, Турция
Вилла 5 комнат
Kepez, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 348 м²
Виллы с видом на море, собственными бассейнами и садами в жилом комплексе в Анталии, Кепез В…
$2,33 млн
