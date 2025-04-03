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Купить жилую недвижимость в Аксарай, Турция

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Guezelyurt, Турция
Квартира 2 комнаты
Guezelyurt, Турция
Число комнат 2
Площадь 77 м²
$96,049
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Квартира 3 комнаты в Guezelyurt, Турция
Квартира 3 комнаты
Guezelyurt, Турция
Число комнат 3
Площадь 216 м²
$354,726
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Квартира 1 комната в Guezelyurt, Турция
Квартира 1 комната
Guezelyurt, Турция
Число комнат 1
Площадь 34 м²
$70,945
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