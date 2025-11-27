Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эгейский регион
  4. Краткосрочная аренда
  5. Дом

Снять Дома посуточно в Эгейском регионе, Турция

Мугла
3
3 объекта найдено
Дом 6 комнат в Бодрум, Турция
Дом 6 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Современная вилла с прямым выходом к морю в составе Mett Hotel & Beach Resort Bodrum 5★ С…
$2,250
за сутки
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wabi Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Вилла 1 комната в Yesiluzumlu, Турция
Вилла 1 комната
Yesiluzumlu, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 738 м²
Количество этажей 2
EXCLUSIVE RENTAL – OUR COMPANY IS THE SOLE AUTHORIZED AGENCY For detailed information and…
$240
за сутки
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
TURK KEY
Языки общения
English
Вилла 7 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 7 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Вилла 6+1 в районе  Ялыкавак  Минимальный срок аренды 1 месяц . Вилла полностью обустроена…
$1,158
за сутки
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wabi Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти