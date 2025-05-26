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Квартиры с видом на горы в Тепе Красатти, Таиланд

Thalang
11
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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Thalang, Таиланд
Квартира 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 529 м²
Количество этажей 1
Элитная резиденция в окружении природы, в центре престижного района Пхукета, Таиланд Предла…
$1,02 млн
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Типы недвижимости в Тепе Красатти

однокомнатные

Параметры недвижимости в Тепе Красатти, Таиланд

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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