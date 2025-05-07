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Виллы с гаражом в Тхаланге, Таиланд

Чонг Тале
722
Си Сунтон
212
Теп Красатти
198
Са Кху
67
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2 объекта найдено
Вилла в Си Сунтон, Таиланд
Вилла
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя эту просторную виллу, удобно расположенную недалеко от аквапарка Blue Tree…
$437,044
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Вилла в Си Сунтон, Таиланд
Вилла
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 527 м²
? Роскошная вилла с 4 спальнями и бассейном в комплексе Botanica Modern Loft I Откройте д…
$1,02 млн
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Параметры недвижимости в Тхаланге, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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