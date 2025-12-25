Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с бассейном в Сураттхани, Таиланд

Квартира 1 комната в Баан Банг Рак, Таиланд
Квартира 1 комната
Баан Банг Рак, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Эта современная студия создана для тех, кто ценит комфорт и практичность. Панорамные окна на…
$78,454
Квартира 2 комнаты в Баан Банг Рак, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Баан Банг Рак, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Эта современная квартира создана для тех, кто ценит комфорт и практичность в двух шагах от п…
$114,816
Типы недвижимости в Сураттхани

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Сураттхани, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
