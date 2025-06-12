Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Са Кху
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Терраса

Виллы с террасой в Са Кху, Таиланд

Вилла Удалить
Очистить
15 объектов найдено
Вилла в Са Кху, Таиланд
Вилла
Са Кху, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 199 м²
NAT22532 Эта исключительная вилла с 3 спальнями и 4 ванными комнатами предлагает бесшовное …
$504,086
Оставить заявку
Вилла в Са Кху, Таиланд
Вилла
Са Кху, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
NAT22116 Поприветствуйте фантастическую виллу 2 Bedroom Pool в Най Тоне, которая является ч…
$397,159
Оставить заявку
Вилла в Са Кху, Таиланд
Вилла
Са Кху, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 360 м²
NAT7213 Красивая вилла с 3 спальнями расположена очень близко к пляжу Най Тон и частному пл…
$1,03 млн
Оставить заявку
Вилла в Са Кху, Таиланд
Вилла
Са Кху, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
NAT22535 Эта исключительная вилла с 2 спальнями и 3 ванными комнатами предлагает бесшовное …
$672,115
Оставить заявку
Вилла в Са Кху, Таиланд
Вилла
Са Кху, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 450 м²
LAY6598 Роскошный комплекс частных вилл, расположенных в районе Лаян. Главным преимуществом…
$1,47 млн
Оставить заявку
Вилла в Са Кху, Таиланд
Вилла
Са Кху, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
NAY22512 Примите стиль жизни комфорта и эксклюзивности в этой потрясающей вилле с частным б…
$568,243
Оставить заявку
Вилла в Са Кху, Таиланд
Вилла
Са Кху, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 448 м²
NAY22552 Эта красиво оформленная вилла с 3 спальнями предлагает мирное убежище для тех, кто…
$913,465
Оставить заявку
Вилла в Са Кху, Таиланд
Вилла
Са Кху, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 289 м²
NAT21837 Расположенная в безмятежных объятиях пляжа Най Тон, эта замечательная вилла олицет…
$916,520
Оставить заявку
Вилла в Са Кху, Таиланд
Вилла
Са Кху, Таиланд
Площадь 250 м²
TAL22387 Наслаждайтесь конечной роскошью на этих виллах, специально разработанных для избра…
$473,535
Оставить заявку
Вилла в Са Кху, Таиланд
Вилла
Са Кху, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
NAT22534 Эта исключительная вилла с 2 спальнями и 3 ванными комнатами предлагает бесшовное …
$488,811
Оставить заявку
Вилла в Са Кху, Таиланд
Вилла
Са Кху, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
NAT22511 Эта исключительная вилла с 4 спальнями и 5 ванными комнатами предлагает бесшовное …
$604,903
Оставить заявку
Вилла в Са Кху, Таиланд
Вилла
Са Кху, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
NAT22117 Поприветствуйте фантастическую виллу с 3 спальнями в Най Тоне, которая является ча…
$427,709
Оставить заявку
Вилла в Са Кху, Таиланд
Вилла
Са Кху, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
NAY22126 Откройте для себя воплощение тропической жизни в нашей изысканной вилле с 3 спальн…
$641,564
Оставить заявку
Вилла в Са Кху, Таиланд
Вилла
Са Кху, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 556 м²
NAT21819 Этот комплекс вилл расположен в 10-15 минутах езды от аэропорта Пхукета. Он предна…
$1,39 млн
Оставить заявку
Вилла в Са Кху, Таиланд
Вилла
Са Кху, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 600 м²
NAT7212 Этот дом построен недавно и был успешно арендован застройщиком, принося солидный до…
$1,71 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Са Кху, Таиланд

с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти