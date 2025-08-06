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Виллы с бассейном в Са Кху, Таиланд

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3 объекта найдено
Вилла 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается роскошная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 180 кв.м. Вилла находится находит…
$375,288
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Вилла 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
Продается роскошная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 205 кв.м. Вилла находится находит…
$403,088
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Агентство
Sea inside
Языки общения
English, Русский
Вилла 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 251 м²
Количество этажей 1
Продается роскошная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 250.5 кв.м. Вилла находится наход…
$500,385
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Агентство
Sea inside
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Параметры недвижимости в Са Кху, Таиланд

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