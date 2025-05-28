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Квартиры с террасой в Ратсаде, Таиланд

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Ratsada, Таиланд
Квартира 1 спальня
Ratsada, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 52 м²
PHU5396 Эта квартира расположена на склоне холма в естественном спокойном районе города Пху…
$98,063
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Параметры недвижимости в Ратсаде, Таиланд

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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