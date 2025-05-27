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Квартиры с видом на горы в Ратсаде, Таиланд

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3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Ratsada, Таиланд
Квартира 1 комната
Ratsada, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3
Ваша мечта о роскошном жилье у моря становится реальностью в новом премиальном комплексе на …
$84,523
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Квартира 1 комната в Ratsada, Таиланд
Квартира 1 комната
Ratsada, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/7
Отличная возможность приобрести свою идеальную квартиру в новом доме! Продаётся уютная кварт…
$78,000
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Квартира 1 комната в Ratsada, Таиланд
Квартира 1 комната
Ratsada, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/8
Подбираете интересную недвижимость в Таиланде? Хотите выгодно приобрести классное жилье н…
$105,117
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Параметры недвижимости в Ратсаде, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
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