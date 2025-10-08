Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Pong
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Pong, Таиланд

виллы
11
17 объектов найдено
Дом 4 спальни в Pong, Таиланд
Дом 4 спальни
Pong, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 447 м²
Special Price! Nordic-Style Pool Villa only 14.5 MB. Unfurnished Home Ready to create your o…
$447,905
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Pong, Таиланд
Дом 3 спальни
Pong, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 284 м²
Single House for Sale: 3 Bedrooms, 2 Bathrooms 284 Sqm. Located in Mabprachan lake This sing…
$138,696
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом 4 спальни в Pong, Таиланд
Дом 4 спальни
Pong, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 447 м²
Special Price! Nordic-Style Pool Villa only 14.5 MB. Unfurnished Home Ready to create your o…
$447,905
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Tut TravelTut Travel
Вилла в Pong, Таиланд
Вилла
Pong, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Exclusive Pool Villa for Sale – 39 MB Prime Location: Near Highway No. 7 (Bangkok – Pattaya)…
$1,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Pong, Таиланд
Вилла
Pong, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Exclusive Pool Villa for Sale – 39 MB Prime Location: Near Highway No. 7 (Bangkok – Pattaya)…
$1,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Pong, Таиланд
Дом 3 спальни
Pong, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 284 м²
Single House for Sale: 3 Bedrooms, 2 Bathrooms 284 Sqm. Located in Mabprachan lake This sing…
$138,696
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
ResideReside
Вилла в Pong, Таиланд
Вилла
Pong, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Exclusive Pool Villa for Sale – 39 MB Prime Location: Near Highway No. 7 (Bangkok – Pattaya)…
$1,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Pong, Таиланд
Дом 3 спальни
Pong, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 284 м²
Single House for Sale: 3 Bedrooms, 2 Bathrooms 284 Sqm. Located in Mabprachan lake This sing…
$138,696
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом 4 спальни в Pong, Таиланд
Дом 4 спальни
Pong, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 447 м²
Special Price! Nordic-Style Pool Villa only 14.5 MB. Unfurnished Home Ready to create your o…
$447,905
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Atlas PropertyAtlas Property
Вилла 4 комнаты в Pong, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Pong, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 319 м²
Этаж 1/1
This stunning new villa with a private pool offers the best combination of price, quality, a…
$405,136
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 4 комнаты в ban hnxng na tea lxy, Таиланд
Вилла 4 комнаты
ban hnxng na tea lxy, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
NATEE VILLE – Ваш идеальный дом у моря с выгодной инвестицией!Гибкие условия покупки! Рассро…
$114,563
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Pong, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Pong, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Этаж 1/1
Ощутите воплощение роскоши на этой потрясающей новой вилле в Банг Ламунге, Чонбури. Эта рези…
$740,922
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 4 комнаты в ban sanak tabaek, Таиланд
Вилла 4 комнаты
ban sanak tabaek, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
Премиальный вилловый посёлок в сердце Wisdom Valley!Всего в 15 минутах от побережья Паттайи!…
$675,387
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в ban hnxng na tea lxy, Таиланд
Вилла 4 комнаты
ban hnxng na tea lxy, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в стильный дом с высоким потенциалом доходности!Дом сда…
$101,513
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в ban hnxng na tea lxy, Таиланд
Вилла 4 комнаты
ban hnxng na tea lxy, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 1
Продаются уютные одноэтажные дома FLOW в зеленом районе Понг — ваш идеальный дом у моря всег…
$113,590
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Pong, Таиланд
Вилла 6 комнат
Pong, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные виллы у озера Мабпрачан!Доступна рассрочка!Atmos Prime Villa — это бутик-компле…
$398,399
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в ban sanak tabaek, Таиланд
Вилла 5 комнат
ban sanak tabaek, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 413 м²
Количество этажей 2
Премиальный вилловый посёлок в сердце Wisdom Valley!Всего в 15 минутах от побережья Паттайи!…
$824,459
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Pong, Таиланд

с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти