Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Pong
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Pong, Таиланд

Вилла Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Вилла 5 комнат с Онлайн-показ, с Телевизор в Pong, Таиланд
Вилла 5 комнат с Онлайн-показ, с Телевизор
Pong, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы с высоким потенциалом доходности в Се…
$279,014
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 5 комнат в Pong, Таиланд
Вилла 5 комнат
Pong, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы с высоким потенциалом доходности в Се…
$261,205
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии в Pong, Таиланд
Вилла 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии
Pong, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Этаж 1/1
Ощутите воплощение роскоши на этой потрясающей новой вилле в Банг Ламунге, Чонбури. Эта рези…
$687,720
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 4 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, с Телевизор в Pong, Таиланд
Вилла 4 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, с Телевизор
Pong, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
NATEE VILLE – Ваш идеальный дом у моря с выгодной инвестицией!Гибкие условия покупки! Рассро…
$114,563
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 4 комнаты с мебелью, с Онлайн-показ, с Телевизор в Pong, Таиланд
Вилла 4 комнаты с мебелью, с Онлайн-показ, с Телевизор
Pong, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в стильный дом с высоким потенциалом доходности!Дом сда…
$101,513
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 5 комнат с Онлайн-показ, с Телевизор в Pong, Таиланд
Вилла 5 комнат с Онлайн-показ, с Телевизор
Pong, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы с высоким потенциалом доходности в Се…
$267,141
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов