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Квартиры с бассейном в Пхукете, Таиланд

Пхукет
38
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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 4
Великолепная квартира на Пхукете для сдачи в аренду или собственного проживания.  Вид на …
$105,000
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Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
ID PH 999 SUN HILLS LAYAN PHUKET Райское место, которое гармонично сочетает природу, с…
$100,000
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Квартира 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
ID PH 1000 «Gardens of Eden» — это название общей концепции проекта, который расположен н…
$295,429
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Типы недвижимости в Пхукете

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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