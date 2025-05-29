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Квартиры с террасой в Пхукете, Таиланд

Пхукет
38
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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Квартира 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
PHU21991 Отправляйтесь в путешествие, чтобы открыть для себя воплощение идеальной жизни в н…
$184,445
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Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
ID PH 999 SUN HILLS LAYAN PHUKET Райское место, которое гармонично сочетает природу, с…
$100,000
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Квартира 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
ID PH 1000 «Gardens of Eden» — это название общей концепции проекта, который расположен н…
$295,429
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Квартира 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 30 м²
PHU5342 Обычно туристы привыкли приезжать в столицу Пхукета гораздо реже, чем в прибрежные …
$87,611
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Типы недвижимости в Пхукете

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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