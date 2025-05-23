Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Паттайя
  4. Жилая
  5. Кондо
  6. Сад

Кондо с садом в Паттайе, Таиланд

Кондо Удалить
Очистить
26 объектов найдено
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 26/36
1 спальня, 1 ванная комната, вид на море в кондоминиуме Park Beach • 1 спальня, 1 ванная ком…
$191,176
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/27
Продается полностью меблированная квартира с 1 спальней и 1 ванной комнатой, площадью 54 ква…
$147,059
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 7
2 bedroom 2 bathroom City side 65 m2 in Zenith Pattaya Condominium 2 bedroom 2 bathroo…
$177,912
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Площадь 52 м²
Этаж 24/31
2 спальни 1 ванная комната в базе центральной паттайи в Южной Паттайе, Паттайя Тип: 2 спал…
$200,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Площадь 38 м²
Этаж 6/55
Arom Wongamat в Северной Паттайе, Паттайя-Тип 1 спальня  -Площадь 38 кв. м. -Этаж 20-й  -Ино…
$288,235
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 12/20
1 спальня 1 ванная комната в 1 башня Pratumnak Тип: 1 спальня 1   ванная комната Размер: …
$182,353
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/8
1 спальня в Seven Seas Resort в Джомтьене, Паттайя Тип: 1 спальня, 1 ванная Площадь: 36 к…
$70,588
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 7/36
Кондоминиум Park Beach  Кондоминиум Park Beach удачно расположен в районе Наклуа. Продается …
$97,059
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/8
2 Bedrooms 2 Bathrooms 50.50 m² Harmonia City Garden Overview of Harmonia City Garden in …
$157,115
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 6/36
Wyndham Grand Residences Wongamat Pattaya in North Pattaya, Pattaya 2 bedroom 2 bathroom …
$397,176
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо 1 комната в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 20/55
1 спальня 38 м2 в Arom Wongamat Arom Wongamat в Северной Паттайе, Паттайя-Тип 1 спальня  -Пл…
$270,588
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/8
Amazon Residence в Джомтьене, Паттайя на продажу 1 спальня Напрямую владельцу Amazon cond…
$71,922
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/36
Продается большая квартира с 1 спальней и видом на море в кондоминиуме Park Beach на первой …
$132,353
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 9/20
Вид на море, 1 спальня, 1 ванная комната в 1 Tower Pratumnak в районе Пратумнак, ПаттайяХАРА…
$182,353
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 21/46
Riviera Jomtien. Большая квартира-студия на продажуRiviera Jomtien.  Тип Студия Размер  27 к…
$93,824
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 3/55
Arom Wongamat in North Pattaya, Pattaya -Type 2 bedroom  -Size 81.6 sq.m. -Floor 3  rd …
$515,491
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/7
1 спальня 1 ванная комната 33 м2 в Paradise Ocean View Тип: 1 спальня 1 ванная комната Ра…
$279,412
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 6/7
The Sanctuary Wongamat Condominium The Sanctuary Wongamat Condominium is well located in …
$126,471
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 14/36
Тип: 3 спальни, 2 ванные комнаты Площадь: 175 м2 Квота: Иностранная квота Этаж: 14-й Плата з…
$558,821
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
1 bedroom 1 bathroom City side 30 m2 in Zenith Pattaya Condominium 1 bedroom 1 bathroo…
$823,232
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 28/36
Тип: 3 спальни, 2 ванные комнаты Площадь: 175 м2 Квота: Иностранная квота Этаж: 28-й Плата з…
$470,588
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 5/7
Кондоминиум The Sanctuary WongamatТип  2 спальни 2 ванные комнаты Площадь 130 кв.м. Этаж 5-й…
$338,233
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 10/36
Кондоминиум Park Beach Кондоминиум Park Beach удачно расположен в районе Наклуа. Кондомини…
$111,765
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 15/34
Студия с видом на море в кондоминиуме Park Beach в Северной Паттайе, ПаттайяТип: Студия Вид:…
$132,352
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 7/36
Wyndham Grand Residences Wongamat Pattaya in North Pattaya, Pattaya 1 bedroom 1 bathroom …
$148,706
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Этаж 15/36
Wyndham Grand Residences Wongamat Pattaya in North Pattaya, Pattaya 3 bedroom 3 bathroom …
$397,176
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English

Параметры недвижимости в Паттайе, Таиланд

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти