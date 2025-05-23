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Кондо с террасой в Паттайе, Таиланд

Кондо Удалить
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14 объектов найдено
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/8
1 bedroom for sale at Seven Seas Cote d'Azur Jomtien, Pattaya Type : 1 bed 1 bath Size :…
$58,824
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 26/36
1 спальня, 1 ванная комната, вид на море в кондоминиуме Park Beach • 1 спальня, 1 ванная ком…
$191,176
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 12/20
1 спальня 1 ванная комната в 1 башня Pratumnak Тип: 1 спальня 1   ванная комната Размер: …
$182,353
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 7
1 bedroom 1 bathroom pool access 33.5 m2 in Zenith Pattaya Condominium 1 bedroom 1 bat…
$117,353
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/8
Amazon Residence в Джомтьене, Паттайя на продажу 1 спальня Напрямую владельцу Amazon cond…
$71,922
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 3/55
Arom Wongamat in North Pattaya, Pattaya -Type 2 bedroom  -Size 81.6 sq.m. -Floor 3  rd …
$515,491
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 6/36
Продается полностью меблированная студия площадью 55 квадратных метров, на высоком этаже, в …
$117,647
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 14/36
Тип: 3 спальни, 2 ванные комнаты Площадь: 175 м2 Квота: Иностранная квота Этаж: 14-й Плата з…
$558,821
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 28/36
Тип: 3 спальни, 2 ванные комнаты Площадь: 175 м2 Квота: Иностранная квота Этаж: 28-й Плата з…
$470,588
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 10/36
Кондоминиум Park Beach Кондоминиум Park Beach удачно расположен в районе Наклуа. Кондомини…
$111,765
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 125 м²
Этаж 2/6
Кондоминиум Sanctuary Wongamat Кондоминиум Sanctuary Wongamat удачно расположен в районе Н…
$282,353
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 15/34
Студия с видом на море в кондоминиуме Park Beach в Северной Паттайе, ПаттайяТип: Студия Вид:…
$132,352
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 7
1 bedroom 1 bathroom 65 m2 Pool side in Zenith Pattaya Condominium Size 30 sqm Forei…
$190,882
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 7/36
Wyndham Grand Residences Wongamat Pattaya in North Pattaya, Pattaya 1 bedroom 1 bathroom …
$148,706
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Параметры недвижимости в Паттайе, Таиланд

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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