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Кондо около гольф-клуба в Паттайе, Таиланд

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1 объект найдено
Кондо 1 комната в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 20/55
1 спальня 38 м2 в Arom Wongamat Arom Wongamat в Северной Паттайе, Паттайя-Тип 1 спальня  -Пл…
$270,588
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Агентство
Highrise Property and Construction
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Параметры недвижимости в Паттайе, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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