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Квартиры-студии с видом на море в Паттайе, Таиланд

Паттайя
28
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21 объект найдено
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так …
$73,523
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 27 м²
Этаж 3/8
Комплекс расположен в семистах метрах от самого шикарного пляжа в Паттайе Cozy Beach (наверн…
$55,000
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 28 м²
Этаж 25/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$129,123
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 22 м²
Этаж 9/51
Самый масштабный проект люкс-класса Паттайе. На территории в 2,5 га бассейны, мини-гольф, мн…
$72,350
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 29 м²
Этаж 44/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$175,608
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Na Kluea, Таиланд
Студия
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 8%!Прекрасно подходит как для постоянного…
$109,776
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DDA Real Estate
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 22/67
GRAND SOLAIRE – воплощение роскошной жизни в самом высоком небоскрёбе Паттайи!Этот 67-этажны…
$78,918
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DDA Real Estate
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Студия в Ban Na Chom Thian, Таиланд
Студия
Ban Na Chom Thian, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Отличный вариант для инвестирования! Подходит как для постоянного проживания, так и для сдач…
$63,570
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DDA Real Estate
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Grand Solaire Pattaya – проект от тайского застройщика Heights Holdings. Комплекс состоит из…
$97,092
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 40 м²
Этаж 40/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$217,389
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Отличный вариант для инвестирования! Подходит как для постоянного проживания, так и для сдач…
$105,950
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DDA Real Estate
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 30/60
Невероятные возможности для инвестиций в недвижимость на побережье Тайского залива. Доход от…
$118,586
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DDA Real Estate
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 10/22
Квартира в высококачественном комплексе Beverly Mountain Bay в окружении туристических досто…
$100,608
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DDA Real Estate
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 7/8
Harmonia City Garden - это один из самых красивых и уникальных кондоминиумов с европейским а…
$56,219
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DDA Real Estate
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 22 м²
Этаж 2/8
Цены  на студии отличаются в зависимости от планировок, метража, этажа и вида из окна …
$45,800
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 30 м²
Этаж 19/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$118,816
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 30 м²
Этаж 26/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$129,123
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 21/67
GRAND SOLAIRE – элитные апартаменты в самом высоком небоскребе Паттайи!67 этажей роскоши с п…
$88,202
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 39 м²
Этаж 44/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$234,143
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Новый комплекс Harmonia - идеальное место для спокойной безмятежной жизни в центре городской…
$47,700
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 23 м²
Этаж 1/8
Один из лучших застройщиков Таиланда в 2020 году завершил свой новый проект Олимпус. Невероя…
$66,500
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Параметры недвижимости в Паттайе, Таиланд

с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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