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Студии с гаражом в Паттайе, Таиланд

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Паттайя
22
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/8
Студия площадью 29 кв.м. на 3 этаже в кондоминиуме премиум-класса в самом престижном районе …
$97,527
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Параметры недвижимости в Паттайе, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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