Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Паттайя
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Паттайе, Таиланд

виллы
36
таунхаусы
6
1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 2/2
Роскошные виллы с бассейном в Центральной Паттайе, известном курортном месте со всем, что мо…
$574,991
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Паттайе, Таиланд

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти