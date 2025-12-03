Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Паттайя
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Паттайе, Таиланд

виллы
34
таунхаусы
6
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Квартира 1 комната в Кату, Таиланд
Квартира 1 комната
Кату, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 28 м²
Этаж 6/5
The Origin Kathu-Patong is a modern low-rise condominium development located centrally in Ph…
$103,230
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Insight estate
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 5
Luxury property in Phuket, Thailand. Characteristics: - Rooms: 2 - Area: 60 m² - Price: $23…
$235,290
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Insight estate
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 5/5
Sunny Moon is a luxury condominium development by Sunny Development Group, located in the pe…
$274,513
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Insight estate
Языки общения
English, Русский
AdriastarAdriastar
Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 3/5
Above Element is a modern low-rise condominium nestled in the heart of Bang Tao. This projec…
$179,490
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Insight estate
Языки общения
English, Русский
Студия в Na Chom Thian, Таиланд
Студия
Na Chom Thian, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6/8
Somphong Condotel-condominium расположен в районе Джомтьен, всего в 150 метрах от моря. Сост…
$59,154
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Кату, Таиланд
Квартира 1 комната
Кату, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 28 м²
Этаж 7/5
The Origin Kathu-Patong is a modern low-rise condominium development located centrally in Ph…
$104,780
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Insight estate
Языки общения
English, Русский
Estate Service 24Estate Service 24
Вилла в Са Кху, Таиланд
Вилла
Са Кху, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 630 м²
Vista del Mar - это эксклюзивный проект виллы, расположенный на пляже Найтон, Пхукет, на спо…
$2,08 млн
Оставить заявку
Квартира в Чонг Тале, Таиланд
Квартира
Чонг Тале, Таиланд
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Bamboo Forest is a premium low-rise condominium project located in the Bang Tao area of Phuk…
$204,600
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Insight estate
Языки общения
English, Русский
Кондо в Чонг Тале, Таиланд
Кондо
Чонг Тале, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
SERENE - это современный жилой комплекс на Пхукете, ориентированный на минималистичный сканд…
$157,501
Оставить заявку
VernaVerna
Вилла в Камала, Таиланд
Вилла
Камала, Таиланд
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 050 м²
Две необыкновенные виллы на берегу океана, спроектированные Charupan Wiriyawiwattcombine тай…
$6,10 млн
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 36 м²
Количество этажей 5
The Zero Bangtao is a modern condominium project located in one of Phuket’s most prestigious…
$152,304
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Insight estate
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 7/5
Arise Vibe is a modern low-rise condominium project by Ornsirin, located in the peaceful Sri…
$243,102
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Insight estate
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Паттайе, Таиланд

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти